Dauer nicht absehbar

KÖLN. Der Kölner Rheinufertunnel zwischen Deutzer und Hohenzollernbrücke ist am Mittwoch gesperrt worden. Wie die Stadt Köln mitteilte, wurden Schäden entdeckt, die sofort repariert werden müssten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.06.2018

Im Rahmen einer Bauwerksprüfung sind am Rheinufertunnel in Köln Schäden an den Übergangskonstruktionen des Rheinufertunnels entdeckt worden. Der Tunnel wurde deshalb in beiden Fahrtrichtungen auf jeweils zwei Fahrspuren gesperrt, um eine sofortige Notreparatur an Abdeckblechen vornehmen zu können. Das teilte die Stadt Köln mit.

In Fahrtrichtung Nord wurden die die rechte und mittlere Fahrspur, in Fahrtrichtung Süd die linke und mittlere Spur gesperrt. Die städtische Brückenmeisterei werde die Reparatur unterstützt von einer Fachfirma vornehmen, so die Stadt.

Die genaue Dauer der Sperrung sei derzeit nicht absehbar. Es werde aber davon ausgegangen, dass die Fahrspuren am Donnerstagmorgen wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen.