Aktueller Stand und Vorhersage

So sah das Hochwasser Anfang des Jahres in Bonn aus.

Bonn/Köln. Offenbar steigen die Rheinpegel in Bonn und Köln wieder an. Nach dem Hochwasser Anfang des Jahres, kommt es erneut zu einem höheren Rheinpegel. Grund dafür sind vor allem die Niederschläge.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.01.2018

Nach dem Hochwasser zu Jahresbeginn steigt der Flusspegel in Bonn und Köln erneut. Momentan steht der Rheinpegel in Bonn bei etwa 5,86 Metern. Die Vorhersage für das Wochenende prognostiziert ein Ansteigen des Pegels auf bis zu 6,50 Meter. Bedingt durch die vorhergesagten Regenfälle, könnte es auch in der folgenden Woche wieder zu Einschränkungen durch das Hochwasser kommen.

Bei 7 Meter Pegelstand werden bereits Zufahrtsstraßen zum Rhein in Beuel gesperrt, ab 7,15 entfallen die Haltestellen Bad Godesberg Fähre und Bad Godesberg Rheinufer. Was bei welchem Pegelstand passiert, ist hier nachzulesen.

Auch in der Region wird die Vorhersage für den Rheinpegel mit "steigend" angegeben. In Eitorf ist der Pegel beispielsweise leicht angestiegen. Auch in Koblenz steigt das Wasser wieder und die Nebenflüsse in der Region werden den aktuellen Pegelstand mindestens halten.

Hochwasser in Bonn Foto: Virgilio Gioffré Vogels Das Foto machte GA-Leser Virgilio Gioffré Vogels am Dienstagmittag.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn-Mehlem.

Foto: Axel Vogel Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Nicolas Ottersbach Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Michael Berger Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Eva Mosters Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Eva Mosters Der Rheinpegel in Bonn steigt auch am Samstag stetig an. Die Acht-Meter-Marke ist bald erreicht.

Foto: Alexandra Mölleken Das Rheinufer unerhalb des Auswärtigen Amts ist vollkommen überflutet. Eine Radtour der etwas anderen Art.

Foto: Sabrina Bauer Das Beueler Ufer an der Rheinlust.

Foto: Alexandra Mölleken Das Rheinufer ist überschwemmt.

Foto: Alexandra Mölleken Das Rheinufer am Samstagmittag.

Foto: Benjamin Westhoff Am Donnerstagabend ist der Rhein in Beuel über die Ufer getreten.

Foto: Benjamin Westhoff Am Donnerstagabend ist der Rhein in Beuel über die Ufer getreten.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Bonner Rheinufer am frühen Donnerstagabend.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Bonner Rheinufer am frühen Donnerstagabend.

Foto: Benjamin Westhoff Am Donnerstagabend hat die Polizei das Rathenauufer in Bonn gesperrt.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bad Godesberg.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn.

Foto: Axel Vogel Das Hochwasser in Bonn steigt weiter.

Foto: Axel Vogel Hochwasser in Bonn.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Benjamin Westhoff Hochwasser am Rhein in Bonn: Der Pegel steigt weiter.

Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer 3. Januar: Der untere Weg am Rhein in Mehlem ist überflutet.

Foto: Christoph Meurer In Mehlem ist es zu Überschwemmungen gekommen.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht im Dezember bei über sechs Metern.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht bei über sechs Metern.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht bei über sechs Metern.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht bei über sechs Metern.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht bei über sechs Metern.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht bei über sechs Metern.

Foto: Benjamin Westhoff Der Rheinpegel steht bei über sechs Metern.

Foto: Robin Lutz Hochwasser in Königswinter bei Nacht.

Foto: Sigrid Weffer Hochwasser in Bonn-Beuel.

Foto: Frank Homann Hochwasser von der Erpeler Ley aus.

Foto: Frank Homann Hochwasser in Erpel.

Foto: Frank Homann. Hochwasser in Erpel.

Foto: Frank Homann Hochwasser in Remagen

In Köln soll der Rhein bereits bei 5,93 Metern stehen und am Sonntag bis zu 7 Metern ansteigen. Anfang des Jahres waren bei einem Pegelstand von 8,80 Meter in Köln Uferstraßen und Wiesen überflutet worden, größere Wohngebiete jedoch nicht. Ab dem Pegelstand von 8,30 Meter wird in Köln die Schiffahrt eingestellt, die Stadt ist jedoch auf noch höhere Wasserstände vorbereitet.

