Rheinbacher Jobcenter ist das modernste im Kreis

17.01.2017

Die neue Liegenschaft, Römerkanal 56 in Rheinbach, gleich neben dem S-Bahnhaltepunkt Rheinbach Römerkanal gelegen, ist eins von sieben Jobcentern im Rhein-Sieg-Kreis – und das modernste obendrein. Notwendig geworden war der Neubau, weil das Jobcenter am Meckenheimer Standort fußläufig günstig und mit reichlich Parkplätzen drum herum am Neuen Markt gelegen, aus allen Nähten platzte, wie Ralf Holtkötter, Geschäftsführer der Jobcenter Rhein-Sieg, während einer Baustellenbesichtigung im Mai vergangenen Jahres berichtete. Drei Jahre währte die Suche nach einem neuen Standort. Ein weiteres Jobcenter für die linksrheinischen Kommunen Alfter und Bornheim gibt es an der Alfterer Weberstraße.