Zwischen Aaachen und Siegen

Köln. Die Züge der Linie RE9 werden ab Mitte April um zwei weitere Doppelstockzüge erweitert, die in der Hauptverkehrszeit eingesetzt werden sollen. Die hinzu kommenden Wagen sollen auch über einen höheren Komfort und moderne Lokomotiven verfügen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.03.2018

Laut einer Vereinbarung des Nahverkehrs Rheinland (NVR) und der DB Regio wird es ab Mitte April dieses Jahres zwei zusätzliche Züge des RE9 auf der Strecke zwischen Aachen, Köln und Siegen geben. Dadurch sollen auf der hoch frequentierten Strecke pro Jahr eine halbe Million mehr Menschen Platz in den Zügen erhalten.

Eingesetzt werden sollen zwei sogenannte Doppelstockwagen, die klimatisiert und mit modernen Zuggarnituren ausgestattet sein sollen. Die Züge sollen laut NVR auch über eine neue Lackierung und überarbeitete Toilettenanlagen verfügen. Beide Züge werden aus fünf Wagen bestehen, mit drei Mittelwagen der zweiten Klasse, einem Mittelwagen mit erster und zweiter Klasse und einem Steuerwagen mit einem Abteil der zweiten Klasse. Sie werden voraussichtlich vor allem in der Hauptverkehrszeit eingesetzt. so der NVR in der Mitteilung am Freitag. Auch die Lokomotiven, welche die Züge ziehen, sollen über eine höhere Leistung verfügen als die bislang eingesetzten.

Dafür sollen ältere, nicht klimatisierte Modelle aus dem Verkehr gezogen werden. NRV-Geschäftsführer Heiko Sedlaczek sieht den Ausbau der Infrastruktur aufgrund ständig steigender Fahrgastzahlen als notwendig an und versprichst sich durch die Aufstockung eine gesteigerte Attraktivität des Rhein-Sieg-Expresses.

Für die nächsten Jahre soll die Qualität des Angebots auf der Strecke zwischen Aachen und Siegen weiter gesteigert werden und auch der letzte Doppelstockwagen ohne Klimatisierung durch ein moderneres Modell ersetzt werden.