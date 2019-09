Einsatz der Feuerwehr

Am Dienstag kam es zu einem Brand im Rhein-Center in Köln-Weiden. (Symbolbild)

Köln. Am Dienstag ist es zu einem Brand im Rhein-Center in Köln-Weiden gekommen. Für die Löscharbeiten musste das Einkaufszentrum geräumt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.09.2019

Um 19 Uhr wurde am Dienstag die Feuerwehr Köln durch die automatische Brandmeldeanlage des Rhein-Centers an der Aachener Straße in Köln-Weiden alarmiert. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, meldete ein Mitarbeiter des Einkaufszentrums bereits auf der Anfahrt einen Schwelbrand im Technikraum.

Die Feuerwehr setzte daraufhin einen weiteren Löschzug ein. Die Feuerwehrleute fingen an, unter Atemschutz das Feuer zu löschen. Eine Brandausbreitung auf die Verkaufsräume wurde verhindert. Um den Schwelbrand in der Stromverteilung gefahrlos löschen zu können, musste die gesamte Stromversorgung des Gebäudes abgeschaltet werden.

"Damit Mitarbeiter und Kunden des Rhein-Centers nicht plötzlich im Dunklen stehen, wurde das Gebäude vorsorglich geräumt", teilte die Feuerwehr mit. Nachdem alle Personen das Einkaufszentrum verlassen hatten, konnte das Feuer gelöscht werden. Im Einsatz waren Feuerwehr und Rettungsdienst der Feuerwachen Lövenich, Lindenthal und Innenstadt sowie der Führungsdienst der Branddirektion.