Nahe Euskirchen

24.11.2018 Euskirchen. Bei einem Frontalzusammenstoß hat sich der Fahrer eines Rettungswagens bei Mechernich lebensgefährlich verletzt. Der andere Wagen ging in Flammen auf.

Der Fahrer eines Rettungswagens ist am Freitag in Mechernich (Kreis Euskirchen) bei einem Frontalzusammenstoß lebensgefährlich verletzt worden. Helfer transportierten ihn mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Der Beifahrer wurde ebenfalls schwer verletzt. Nach Angabe der Polizei schwebte der Fahrer des Rettungswagens am Samstag nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Rettungswagenbesatzung war laut Polizei auf dem Weg zu einem Einsatz, als das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte, das gerade in einem Überholvorgang war. Der Rettungswagen wurde durch den Aufprall in eine Böschung geschleudert und blieb abseits der Straße liegen.

Der andere Wagen ging in Flammen auf. Dessen Fahrer konnte gerettet werden, erlitt aber auch schwere Verletzungen. Die Straße wurde zeitweise voll gesperrt. (dpa)