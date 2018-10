Tier löst Polizeieinsatz aus

24.10.2018 Neuss . In Neuss ist am Mittwoch ein Rennpferd durchgegangen und hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Tier war zuvor ausgebüxt und lief durch die Stadt.

Ein Rennpferd hat in Neuss einen kleinen Ausflug ohne seinen Jockey unternommen und so für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war das Tier am Vortag auf dem Weg in seine Startbox ausgebüxt und durch die Stadt gelaufen. Polizisten konnten das Pferd mit mehreren Streifenwagen auf einen Parkplatz lotsen. Dort wurde es „durch beherztes Eingreifen einer pferdeerfahrenen Polizistin“ eingefangen und dem erleichterten Besitzer übergeben. (dpa)