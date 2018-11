Bauarbeiten der Deutsche Bahn

Köln. Wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn kann es ab Mittwoch Verzögerungen und Behinderungen im Regionalverkehr im Großraum Köln geben. Auch die Bonner Region ist betroffen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.11.2018

Von Mittwoch, 14. November, bis Montag, 19. November, erneuert die Deutsche Bahn jeweils ganztags Weichen zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und der Hohenzollernbrücke. Das hat Auswirkungen auf den Regionalverkehr: Verschiedene Bahnsteig- und Streckengleise müssen zeit- und teilweise gesperrt werden. Dadurch ändern sich teilweise die Fahrpläne des Regional- und Nahverkehrs im Großraum Köln. Auch die Region um Bonn ist betroffen.

So wird der Regionalexpress RE 6 zwischen Flughafen Köln/Bonn und Minden in Richtung Minden zwischen Köln Messe/Deutz und Düsseldorf Hbf über Köln-Mülheim, Leverkusen Mitte und Düsseldorf-Benrath umgeleitet. Die Halte am Kölner Hauptbahnhof, in Dormagen und in Neuss entfallen, Fahrgäste können ersatzweise die S-Bahn 11 nutzen. In Richtung Flughafen verkehrt der RE wie gewohnt.

Der RE 8 zwischen Koblenz und Mönchengladbach wird in Richtung Mönchengladbach zwischen Flughafen Köln/Bonn und Köln-Ehrenfeld über Köln Süd umgeleitet. Der Zug hält nicht in Köln Messe/Deutz und am Kölner Hauptbahnhof. Nur die planmäßig in Messe/Deutz beginnenden Züge verkehren dort auch weiterhin. Die Züge in Richtung Koblenz sind nicht betroffen. Das Zugpaar Köln - Kaldenkirchen entfällt.



Der RE 9 (Siegen-Aachen und Köln-Siegen): Die Züge werden in Fahrtrichtung Aachen zwischen Porz (Rhein) und Köln-Ehrenfeld über Köln Süd (Zusatzhalt) umgeleitet. Nur die in Köln endenden Züge verkehren wie gewohnt. Die Züge in Fahrtrichtung Siegen verkehren wie gewohnt. Die zusätzlich zur Hauptverkehrszeit verkehrenden Fahrten zwischen Köln und Siegen entfallen.

Die Regionalbahn RB 27 (Koblenz-Rommerskirchen/Mönchengladbach): Die Züge verkehren von Mittwoch bis Freitag wie gewohnt, lediglich die ursprünglich in Köln Hbf beginnenden und endenden Fahrten werden nach Köln Messe/Deutz verlegt. Am Samstag und Sonntag fallen die Züge zwischen Deutz und Rommerskirchen aus. Die meisten Züge verkehren ab Köln-Messe/Deutz bis Troisdorf am Samstag und Sonntag etwa zehn Minuten früher. Die Gegenrichtung ist nicht betroffen.

Weitere Fahrplananpassungen:

RE 1 (Hamm -Aachen): Die Züge werden in Fahrtrichtung Aachen zwischen Düsseldorf Hbf und Köln-Ehrenfeld über Neuss Hbf (Zusatzhalt) und Dormagen (Zusatzhalt) umgeleitet. Die Halte in Düsseldorf-Benrath, Leverkusen Mitte, Köln-Mülheim, Köln-Messe/Deutz und Köln Hbf entfallen (Ersatz durch S 6 und RE 5). Die Züge in Fahrtrichtung Hamm fahren wie gewohnt.