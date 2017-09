Musik statt Nachrichten

Köln. Die Moderatoren und Redakteure bei 1Live zeigten sich solidarisch mit den freien Mitarbeitern. In der Primetime zwischen 7 und 8 Uhr wurden demonstrativ keine Nachrichten und Staumeldungen gesendet.

Von Dierk Himstedt, 22.09.2017

Für eine Stunde keine Nachrichten und keine Staumeldungen bei 1Live. Zwischen 7 und 8 Uhr am Freitagmorgen haben die Moderatoren und Redakteure bei dem beliebten WDR-Jugendsender demonstrativ nur Musik laufen lassen und den Info-Service kurzfristig eingestellt.

Der Streik in der Primetime des Sendebetriebs sollte, laut der Redaktion, die Solidarität des gesamten Teams mit den freien Mitarbeitern von 1Live und deren Forderungen nach höheren Löhnen aufzeigen. Aktuell laufen beim WDR Tarifverhandlungen für die Mitarbeiter im journalistischen Betrieb, in der Technik und in den Sekretariaten. Für 11 Uhr ist die fünfte Verhandlungsrunde im Haus des Senders angekündigt.

Weitere Mitarbeiter aus mehreren WDR-Abteilungen (unter anderem WDR 5, Cosmo ARD und andere) sowie das Social Media-Team 1Live schlossen sich dem Warnstreik an. Seit 9 Uhr haben die Gewerkschaften Verdi, der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) und die Vereinigung der Rundfunk-, Film- und Fernsehschaffenden (VRFF) eine Kundgebung vor dem Haupthaus des WDR in Köln aufgerufen.

"Wir wollen, dass sich die Tarife erhöhen und somit die hohe Belastung der Mitarbeiter entsprechend bezahlt werden", so Martina Welchering von der DJV-Betriebsgruppe WDR. Bis 12 Uhr soll die Solidaritätsaktion am Freitag andauern.