Köln. Unbekannte haben in Köln-Mülheim Flyer mit rechtsgerichteten Inhalten verteilt. Darauf sind Aufrufe zur Gewalt gegen Muslime und Hakenkreuze zu finden. Der Staatsschutz ermittelt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.06.2019

Im Zeitraum vom 29. Mai bis zum 3. Juni haben Unbekannte im Kölner Ortsteil Mülheim Flugblätter mit rechtsextremistischen Inhalten verteilt. Wie die Polizei mitteilt, hat die Kriminalinspektion Staatsschutz die Ermittlungen wegen der Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Einige in unfrankierten Briefumschlägen verpackte Flyer fanden Anwohner demnach in ihren Briefkästen. Sie wurden von der Polizei sichergestellt. Neben Aufrufen zur Gewalt gegen Muslime enthalten die Flugblätter auch Hakenkreuzdarstellungen. Über die soziale Medien ist der Sachverhalt am Freitag bekannt geworden.

Am Pfingstsonntag ist auf der Mülheimer Keupstraße ein Straßenfest anlässlich des 15. Jahrestags des dortigen Nagelbombenanschlags geplant. Die Polizei Köln bewertet die jeweils vorliegenden Ermittlungsinhalte im engem Austausch mit den anderen Sicherheitsbehörden. Bislang liegen keine konkreten Gefährdungserkenntnisse vor. Auch unabhängig davon werden am Sonntag wie in den Vorjahren Polizeikräfte vor Ort die Sicherheit der Straßenfestbesucher gewährleisten.