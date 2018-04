Zwei Schwerverletzte

Köln. Zwei Männer sind in Köln auf offener Straße niedergeschossen und dabei schwer verletzt worden. Die Polizei geht von einem Streit im Rockermilieu aus und durchsuchte in der Nacht ein Clubhaus der Hells Angels.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.04.2018

Im Rahmen der Ermittlungen nach den Schüssen auf zwei Männer in Köln-Gremberg am Dienstagmittag hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch ein Clubhaus der Hells Angels in Köln durchsucht. Mehrere Streifenwagen und zahlreiche Einsatzkräfte rückten zu der Razzia aus. Nähere Informationen zu dem Einsatz teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht mit.

Zwei Männer waren am Dienstagmittag in Köln-Gremberg auf offener Straße niedergeschossen und dabei schwer verletzt worden. Laut Polizei hielten sich die beiden Männer gegen 15.30 Uhr an der Ecke Usingerstraße/Gießener Straße im Kölner Stadtteil Humboldt-Gremberg auf. Offenbar waren sie in einem weißen Sportwagen unterwegs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand eröffneten ein oder mehrere Unbekannte das Feuer und flüchteten anschließend mit einem Fahrzeug vom Tatort.

Die beiden Männer wurden durch die Schüsse schwer verletzt. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet. Nach GA-Informationen handelte es sich um Streitigkeiten im Rockermilieu.

Schüsse in Köln-Gremberg Foto: GA Die Polizei untersucht den Sportwagen, mit dem die beiden Männer unterwegs waren.

Foto: Alf Kaufmann Die Polizei führte in der Nacht eine Razzia bei den Hells Angels durch.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.