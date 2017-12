Aufmerksame Zeugen

Köln. Aufmerksamen Zeugen sei Dank: Sie beobachteten einen Überfall auf Geldboten, merkten sich das Kennzeichen des Fluchtautos und machten Fotos. Die Polizei konnte die Täter so schnell festnehmen. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.

Von generalanzeiger-bonn.de, 14.12.2017

Einen Erfolg kann die Polizei in Köln vermelden. Weil sich Zeugen meldeten, die eine Gruppe von Männern dabei beobachtet hatten, wie sie nach dem Raubüberfall auf zwei Geldboten in ihr Fluchtfahrzeug stiegen, konnten die Täter gefasst werden. Die Zeugen merkten sich Teile des Kennzeichens. Ein anderer Zeuge machte Fotos mit seinem Handy. Die Tat ereignete sich bereits am 6. Oktober im Kölner Stadtteil Porz. Die Festnahme erfolgte dann am Mittwoch.

Die Hinweise führten die Beamten schnell zum Halter des Tatfahrzeugs. Eine Wohnungsdurchsuchung lieferte jedoch zunächst keine handfesten Beweise und setzten den 19-jährigen Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß. Durch weitere Ermittlungen in seinem Umfeld und weitere Hinweise fanden die Beamten schließlich seine Komplizen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 19-Jährige sein Fahrzeug für den Raub zur Verfügung gestellt. Der 27 Jahre alte Haupttäter hatte den Überfall begangen, während sein Komplize (20) ihn gedeckt hatte. Ein weiterer 19-Jähriger hatte im Fluchtauto auf die anderen gewartet.

Gestern konnte die Polizei die vier Männer festnehmen. Alle Verdächtigen sind bereits vorbestraft und entsprechend bei der Polizei bekannt. Verschwunden bleibt jedoch noch die Beute. Hier sucht die Polizei weiter.