Fluchtfahrzeug angezündet

Der Geldtransporter stand direkt vor dem Ikea-Markt in Godorf, als die Täter zuschlugen.

Köln. Ein bisher ungeklärter Fall aus Köln-Godorf wird am Mittwoch Gegenstand der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" im ZDF sein. Die Täter hatten einen Geldtransporter ausgeraubt und später ihr Fluchtauto in Brand gesetzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.11.2018

Ein Raubüberfall, der sich im vergangenen März in Köln-Godorf ereignete, ist bis heute nicht aufgeklärt. Deshalb wird der Leiter der Ermittlungsgruppe "Pansarbil", Kriminalhauptkommissar Winfried Voß, in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" (Mittwoch, 20.15 Uhr) die Ermittlungen zum Fall vorstellen. Das teilte die Kölner Polizei am Montag mit.

Die Täter, nach denen die Ermittler bereits im April mit Fotos gesucht hatten, sollen am 24. März den 60-jährigen Fahrer eines Geldtransporters mit einer Waffe bedroht und ausgeraubt haben. Wenig später meldeten Zeugen einen brennenden BMW auf einem nahegelegenen Feld - es war das Fluchtfahrzeug.

Der Überfall hatte sich an einem Samstagmorgen auf dem Parkplatz des Godorfer Ikea-Marktes ereignet. Zunächst hatten die Ermittler einen Zusammenhang zu drei ehemaligen RAF-Terroristen geprüft, die wegen einer Serie von Raubüberfällen in Norddeutschland gesucht werden. Diesbezüglich hatten sich jedoch keine Hinweise ergeben.

Die Ermittlungsgruppe "Pansarbil" sucht seitdem nach den Räubern und erhofft sich durch die TV-Sendung nun neue Hinweise aus der Bevölkerung. Für Hinweise, die zur Ergreifung führen, ist eine Belohnung in Höhe von 1500 Euro ausgesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder der per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.