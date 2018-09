Pech gehabt in Leverkusen

05.09.2018 Leverkusen. Ausgerechnet eine zivile Streife der Polizei hat ein Raser in Leverkusen zu einem Straßenrennen aufgefordert. Aus dem Rennen wurde eine Verfolgungsjagd.

Mit Blickkontakt und aufheulendem Motor habe der 25-jährige Fahrer die Zivilpolizisten in der Nacht zum Mittwoch an einer Ampel zu einem Rennen animieren wollen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt hielten die Polizisten den Mann an. Er stand nach Polizeiangaben unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Seinen Führerschein hatte er wegen anderer Delikte bereits zuvor abgeben müssen. (dpa)