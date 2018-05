SEK-Einsatz in Köln

Köln. Am Musical Dome in Köln läuft derzeit ein SEK-Einsatz, die Polizei hat die Goldgasse weiträumig abgesperrt. Ein Mann hat auf einem Baugerüst randaliert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.05.2018

Ein Sondereinsatzkommando der Polizei ist am Mittwochvormittag zum Musical Dome in Köln ausgerückt. Ein noch unbekannter Mann ist an der dortigen Goldgasse gegen 10 Uhr auf ein Baugerüst gestiegen und hat Gegenstände auf die Straße geworfen, so die Polizei. Der randalierende Mann hat zudem mit Werkzeug Scheiben eingeschlagen und Teile des Gebäudes beschädigt.

Die Polizei hat die Goldgasse vom Konrad-Adenauer-Ufer bis zum Kreisel Breslauer Platz komplett abgesperrt. Neben der Polizei ist auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst vor Ort.

Das SEK ist mit mehreren Einheiten in das Gebäude vorgedrungen. Um 12 Uhr griffen die Einsatzkräfte zu, der Mann konnte auf dem Gerüst überwältigt werden. Der Mann wurde in das Haus gebracht und dann auf der Straße von den Sondereinsatzkräften der Streifenpolizei übergeben. Der Rettungsdienst untersuchte den Mann aufgrund möglicher Verletzungen.

Der Mann richtete erhebliche Schäden an der gesamten Gebäudefront an. Er schmiss dutzende Scheiben ein, brach die Kanten von Steinplatten ab und riss das Sicherheitsnetz entlang des Gerüstes auf.

Die Hintergründe sind noch völlig unklar.