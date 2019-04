Sachbeschädigung in Köln

Köln. Auf kurzem Weg zum Haftrichter will die Kölner Polizei einen jungen Mann schicken, der am Samstag Scheiben an parkenden Autos eingeschlagen haben soll.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.04.2019

Am Samstagabend alarmierten gegen 22.20 Uhr gleich mehrere Zeugen in Köln-Weidenpesch die Polizei. Sie sahen zu, wie ein 17-Jähriger mit einer Eisenstange auf Autos einschlug. Die herbeigerufenen Beamten hatten es vor Ort mit einem aufgebrachten Tatvderdächtigen zu tun. Er leistete nach Angaben der Polizei Widerstand und spuckte einer Polizistin ins Gesicht. Der Mann wurde festgenommen. Insgesamt soll er an sechs geparkten Autos die Scheiben zerstört haben.

Der junge Mann hat laut Polizei keinen festen Wohnsitz in Deutschland und soll noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Vorwurf lautet auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.