Köln. Mit Bildern einer Überwachungskamera der Kölner Verkehrsbetriebe sucht die Polizei zurzeit nach zwei Schlägern. Die Männer sollen einen 34-Jährigen angegriffen und verletzt haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.08.2017

Laut der Polizei stehen die jungen Männer im Verdacht, am Mittwochabend (23. August) gegen 22 Uhr in der Linie 1 einen 34-Jährigen in der Bahn mit Schlägen und Tritten massiv angegriffen und verletzt zu haben. Die Gesuchten hatten zuvor im Wagon randaliert und um sich getreten. Als der 34-jährige Mitfahrer die Randalierer ansprach, gingen die beiden Männer in Höhe der Haltestelle Merheim plötzlich auf ihn los.

Nach Zeugenaussagen handelte es sich bei den Tatverdächtigen um einen kleineren, etwa 14 Jahre alten Jugendlichen und einen etwa 1,80 Meter großen, zwischen 20 und 25 Jahre alten Mann. Nach deren Angaben hätten beide nur gebrochenes Deutsch gesprochen und seien dunkelhaarig sowie dunkel gekleidet gewesen.

An diesem Mittwoch veröffentlichte die Polizei auf richterlichen Beschluss ein Foto der Verdächtigen.

Foto: Polizei Das Foto der Tatverdächtigen wurde von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Hinweise zu den abgebildeten Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0221) 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.