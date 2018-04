Von Lkw erfasst

KÖLN. Eine Fahrradfahrerin ist am Dienstagmorgen in Köln-Riehl tödlich verunglückt. Ein Lkw hatte die 56-Jährige erfasst.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.04.2018

Noch am Unfallort ist am Dienstagvormittag eine 56 Jahre alte Radfahrerin in Köln-Riehl verstorben. Das berichtet die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die 56-Jährige gegen 8.20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg parallel zur Boltensternstraße in Richtung Niehler Gürtel unterwegs. Ein 37-Jähriger fuhr mit seinem Lkw ebenfalls in diese Richtung.

An der Einmündung zum Niehler Gürtel wollte der Mann abbiegen. Dafür hielt er zunächst an und ließ einen ihm entgegenkommenden Linksabbieger vor. Als er danach wieder anfuhr, erfasste er mit seinem Fahrzeug die weiter geradeausfahrende Fahrradfahrerin. Die 56-Jährige stürzte und erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort verstarb.