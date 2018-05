KÖLN. Ein Kleinwagen erfasste am Mittwochnachmittag an der Frankfurter Straße in Köln-Buchheim eine 47 Jahre alte Radfahrerin. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.05.2018

Eine 47-jährige Radfahrerin hat bei einem Verkehrsunfall in Köln-Buchheim am Mittwochnachmittag schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 53 Jahre alte Frau mit ihrem Kleinwagen gegen 15.10 Uhr von einem Parkplatz auf die Frankfurter Straße auffahren.

Beim Überqueren des angrenzenden Fahrradweges erfasste sie mit ihrem Auto die Radfahrerin. Die stürzte durch die Wucht des Aufpralls und blieb verletzt auf dem Asphalt liegen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Nach derzeitigem Sachstand der Polizei befuhr die Radfahrerin den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.