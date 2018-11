Köln. In Köln-Dellbrück hat am Freitagnachmittag ein Lkw-Fahrer beim Abbiegen von der Bergisch Gladbacher Straße einen 71-jährigen Radfahrer erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.11.2018

Gegen 15 Uhr war ein 52-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Lastwagen auf der Bergisch Gladbacher Straße unterwegs Richtung Mülheim, als er nach rechts auf die Heidestraße abbiegen wolte und einen auf dem parallel geführten Radweg fahrenden 71-Jährigen übersah und mit dem Mann kollidierte.

Der Radler wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Bergisch Gladbacher Straße in Richtung Innenstadt sowie die Heidestraße an der Unfallstelle wurden von der Polizei bis 17.20 Uhr zur genaueren Unfallaufnahme gesperrt.