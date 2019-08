Köln. Ein Radfahrer hat am Donnerstagmorgen eine Schwangere am Kölner Heumarkt an den Haaren gerissen und dadurch zu Fall gebracht. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit dem Handy der Frau.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.08.2019

Am Donnerstagmorgen hat ein bislang unbekannter Radfahrer einer Schwangeren am Kölner Heumarkt zunächst von hinten an den Haaren gerissen und ihr anschließend das Handy geraubt. Laut Polizeibericht ging die 26-Jährige gegen 10.50 Uhr von der Geyergasse in Richtung Haltestelle Heumarkt und telefonierte mit ihrem Handy. Der Unbekannte näherte sich von hinten mit dem Fahrrad und riss an den Haaren der Frau. Diese verlor das Gleichgewicht und stürzte. Rettungskräfte fuhren die Verletzte in ein Krankenhaus.

Der etwa 1,80 Meter große Räuber, der zur Tatzeit eine dunkle Kapuzenjacke trug, entkam mit seiner Beute. Nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu Tatgeschehen oder Täter nimmt die Polizei unter 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.