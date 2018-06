25.06.2018 Rösrath. Wegen Vandalismus hat ein Gymnasium in Rösrath den Unterricht abgesagt. Unbekannte hatten sich am Wochenende Zutritt zu der Schule verschafft, mehrere Klassenzimmer verwüstet und in die Räume uriniert.

Unbekannte haben sich am Wochenende Zutritt zu einem Gymnasium in Rösrath (Rheinisch-Bergischer Kreis) verschafft. Anschließend wurden Scheiben eingeworfen, Wände in Klassenzimmern mit Eiern und Mehl beschmiert und Feuerlöscher von den Wänden gerissen. Eine Polizeisprecherin sagte, dass solch ein Vorfall kein Streich mehr sei. Nun laufe eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Da die Verwüstungen eine Gefahr für die Schüler darstellten, wären diese am Montag wieder nach Hause geschickt worden. Am Dienstag solle der Unterricht wieder wie gewohnt stattfinden. Um den Fall genauer zu untersuchen, waren am Montag auch Spurensicherer vor Ort. Denn die Unbekannten urinierten laut Polizei auch in die Schule. In den Pfingstferien war es bereits zu einem ähnlichen Vorfall in dem Gymnasium gekommen. (dpa)