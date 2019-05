Überfall in Köln

Köln. Am Mittwochnachmittag hat ein noch unbekannter Räuber einem 20-Jährigen das Portemonnaie gestohlen und hat ihm zusätzlich noch mehrere Stichverletzungen zugefügt. Der Täter ist wegen schweren Raubes angeklagt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mithilfe.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.05.2019

Ein 20-Jähriger ist in Köln bei einem Unfall durch Messerstiche verletzt worden. Aktuellen Ermittlungen zufolge hatte den Mann ein unbekannter Täter am Mittwoch gegen 16.40 Uhr auf dem Gehweg unterhalb der Bahnführung Höhe Wetzlarer Straße in Köln-Kalk attackiert. Laut Zeugenaussage flüchtete der bislang unbekannte Räuber dann mit dem Portemonnaie des Opfers zu Fuß in Richtung Gremberger Straße. Das Opfer erlitt eine Stichverletzung am Oberschenkel und Gesichtsverletzungen und wurde ambulant in der Klinik behandelt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet und fahndet nun nach dem Täter. Dem aktuellen Stand zufolge ist der Verdächtige circa 1,85 Meter groß, dünn und etwa 30-jährig. Außerdem trug der Mann eine dunkle Feinstrickjacke mit Kapuze.

Weitere Zeugen werden dringend um Hinweise unter 0221-2290 oder per E-Mail poststelle.koeln@polizei.nrw.de gebeten.