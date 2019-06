Bahnhof Rodenkirchen

KÖLN. Ein brutaler Angriff ereignete sich in der Nacht zu Samstag am Bahnhof in Köln-Rodenkirchen. Ein Unbekannter trat einem Rentner mehrfach gezielt ins Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.06.2019

Der Bahnhof in Köln-Rodenkirchen ist in der Nacht zu Samstag Schauplatz eines brutalen Überfalls geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat dort ein Unbekannter einem 80 Jahre alten Rentner mit Tritten gegen den Kopf erhebliche Verletzungen zugefügt. Der Rentner stand gegen 1.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Bahnsteig in Fahrtrichtung Bonn. Laut eigenen Angaben bemerkte er einen Mann, der ebenfalls auf dem gleichen Bahnsteig stand und telefonierte. "Ich hatte den Eindruck, dass er Hilfe bräuchte. Deshalb habe ich ihn angesprochen. Da trat er mir unvermittelt gegen den Kopf", erklärte der Senior bei der späteren Anzeigenerstattung.

Der 80-Jährige sank durch die Tritte auf den Asphalt. Der Unbekannte trat nun noch mehrfach direkt in das Gesicht und gegen den Oberkörper seines Opfers, wodurch dieses vom Bahnsteig auf einen etwa ein Meter tiefer liegenden Bürgersteig fiel. Der Unbekannte floh schließlich mit dem Fahrrad des Mannes in unbekannte Richtung. Der 80-Jährige, der neben diversen Prellungen und Schürfwunden eine stark blutende Platzwunde über der rechten Schläfe erlitt, rief schließlich die Polizei. Hinzugezogene Rettungskräfte brachten den Rentner zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Angreifer soll höchstens 20 Jahre alt, schlank und etwa 1,70 Meter groß sein. Zur Tatzeit trug er ein helles T-Shirt und eine lange Hose. Nach Aussage des Rentners hatte er dunkle Haare und einen gebräunten Hautteint. Die Polizei sucht dringend Zeugen und nimmt Hinweise unter 0221/2290 oder der E-Mail poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.