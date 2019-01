Polizei sucht Zeugen

KÖLN. Mit einem Faustschlag hat ein bislang unbekannter Räuber einer Frau in Köln-Nippes das Nasenbein gebrochen. Die Frau stürzte, konnte den Mann aber noch vertreiben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.01.2019

Mit einem Faustschlag hat ein Räuber einer 62-Jährigen am Samstagabend in Köln-Nippes das Nasenbein gebrochen. Laut Mitteilung der Polizei stand die Frau gegen 23.20 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus auf der Merheimer Straße und wollte gerade die Türklingel betätigen, als sie plötzlich jemanden hinter sich bemerkte.

Die Frau drehte sich um, in dem Moment schlug ihr ein Mann mit der Faust ins Gesicht und zerrte an ihren Tragetaschen. Die Frau fiel und lag nun vor dem Hauseingang, leistete allerdings erheblichen Widerstand. Schließlich gelang es ihr, den Räuber durch laute Schreie ohne Beute in die Flucht zu schlagen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter der Rufnummer 0221/2290 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt und dunkelhäutig sein. Zur Tatzeit trug er eine rote Jacke.