Von general-anzeiger-bonn.de, 03.09.2019

Ein Räuber hat einem 79-Jährigen am Montagnachmittag auf dem Melatenfriedhof in Kölner Stadtteil Ehrenfeld eine wertvolle Kette vom Hals gerissen. Laut Polizei habe der Mann am Grab seiner Frau gestanden, als ein Unbekannter ihn nach der Uhrzeit fragte, und ihm dann unvermittelt die Kette vom Hals riss.

Der 79-Jährige soll dem Unbekannten laut eigener Aussage einen Faustschlag verpasst haben, teilt die Polizei mit. Weil der Rentner einen Siegelring trug, könnte der Räuber ein Hämatom davongetragen haben. Als dieser flüchtete, habe der 79-Jährige beobachtet, wie der Flüchtige in einen weißen BMW einstieg, der im Halteverbot am Friedhofseingang "Weinsbergstraße" stand. Im Fluchtwagen soll sich noch eine weitere Person befunden haben.

Die Polizei fahndet nun nach dem Täter. Der Unbekannte soll etwa 20 bis 22 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Nach Aussage des 79-Jährigen sprach der Räuber gebrochen Deutsch und trug zur Tatzeit eine grüne Jeans sowie ein cremefarbenes T-Shirt. Der zweite Mann im BMW soll ein kräftig gebauter junger Mann gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221/2290 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.