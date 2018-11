Polizei sucht Zeugen

Köln. Nach zwei Überfällen auf Taxifahrer an diesem Wochenende in Köln sucht die Polizei nach Zeugen. In beiden Fällen griffen die vermeintlichen Fahrgäste die Fahrer unvermittelt an und raubten die Tageseinnahmen.

Von Michael Wrobel, 04.11.2018

Gleich zwei Mal haben bisher unbekannte Täter Taxifahrer überfallen und die Tageseinnahmen erbeutet. Die Kölner Polizei prüft nun, ob zwischen den beiden Taten und einem weiteren Raub am vergangenen Mittwoch ein Zusammenhang besteht.

Der erste Überfall vom Wochenende ereignete sich am frühen Samstagmorgen. Zwei Männer waren in der Düsseldorfer Altstadt in den Wagen eines Taxifahrers (70) aus Meerbusch gestiegen. Das Duo ließ sich laut Polizeibericht nach Köln fahren und lotste den 70-Jährigen gegen 2.45 Uhr zur Lilienthalstraße in Köln-Kalk.

Plötzlich griff der eine den Fahrer vom Rücksitz aus an den Hals und würgte ihn. Sein Komplize auf dem Beifahrersitz griff sich Portemonnaie und Handy des Angegriffenen. Danach flüchteten die Räuber zu Fuß in Richtung Remscheider Straße.

Der Überfallene beschrieb den Beifahrer als etwa 25 Jahre alten und 1,80 Meter großen Mann. Er ist schlank und hat ein schmales, markantes Gesicht. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Hose und eine graue Trainingsjacke mit weißen Streifen und einer Kapuze. Sein Komplize ist kräftig und war mit einer auffälligen elfenbeinfarbenen Jacke mit Kapuze bekleidet. Beide sollen akzentfrei Deutsch gesprochen haben.

Einen weiteren Raub verübten zwei Unbekannte dann in der Nacht zu Sonntag gegen 0.45 Uhr in der Karlsruher Straße in Buchforst. Zuvor waren sie am Taxihalteplatz am Willi-Brandt-Platz in Köln-Deutz in den Wagen des 69-jährigen Fahrers gestiegen. Auch bei diesem Überfall würgte der eine den Taxifahrer vom Rücksitz aus, während sich sein Komplize Bargeld aus dem Portemonnaie des Angegriffenen nahm. Anschließend flüchtete das Duo zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Beifahrer ist laut Zeugenaussagen etwa 25 Jahre, 1,80 Meter groß und hat dunkelblonde Haare. Zur Tatzeit trug er eine Basecap und eine Regenjacke. Der Verdächtige auf dem Rücksitz war mit einem Oberteil mit Kapuze bekleidet.

Hinweise zu den Verdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.