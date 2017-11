Überfall in Köln

Köln. Erst sprühte der Räuber einer Frau Reizgas ins Gesicht, dann sperrte er sie in ein Badezimmer ein. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu diesem Überfall am Internat im Martinsweg in Köln-Rodenkirchen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.11.2017

Ein Räuber hat am Montagnachmittag die Angestellte eines Kassenbüros des Internats im Martinsweg in Köln-Rodenkirchen mit Reizgas angegriffen und sie dann in ein Badezimmer eingeschlossen. Die Frau wurde laut Polizei leicht verletzt.

Gegen 14.10 Uhr öffnete die 30-jährige Angestellte die Tür des Kassenbüros im Internat. In diesem Moment griff der Räuber sie mit dem Reizgas an. Er hielt der Frau den Mund zu und drohte ihr. Dann zerrte er sie in ein Badezimmer und schloss von außen ab. Der Täter erbeutete Bargeld und flüchtete.

Eine Mitarbeiterin befreite ihre Kollegin kurze Zeit später. Durch das Reizgas wurde die 30-Jährige leicht verletzt. Die Rettungskräfte fuhren sie in eine Klinik. Die Feuerwehr Köln belüftete zudem das Gebäude.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den Räuber nach der Tat in der Martinsstraße gesehen? Der Angreifer ist etwa 1,75 Meter groß und war dunkel gekleidet.

Das Kriminalkommissariat 14 nimmt Hinweise unter 0221/2290 oder per Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.