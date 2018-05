Vermeintlich leblose Person

Brühl. Zu einem Rettungseinsatz wurden am Sonntag Feuerwehrkräfte aus Brühl und Köln an den Bleibtreusee gerufen. Die Retter hatten es allerdings mit einem makaberen Scherz zu tun.

Einen makaberen Scherz haben sich bislang unbekannte Personen am vergangenen Sonntag in Brühl erlaubt. Wie die Brühler Feuerwehr mitteilte, seien Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag um kurz nach 17 Uhr zu einem Einsatz zum Bleibtreusee gerufen worden. Die Alarmierung lautete „Person in Wasser“.

Eine Schwimmerin hatte im See eine leblose Person unter Wasser gesehen. So suchten die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache sowie eines Löschzugs der Freiwilligen Feuerwehr sowohl von Land als auch vom Wasser aus nach der Person. Mit dabei war auch die Tauchergruppe der Berufsfeuerwehr Köln – insgesamt 36 Kräfte unter der Einsatzleitung von Brandoberinspektor Wolfgang Kühl.

Bei der Suche fanden die Taucher dann aber keine in Not geratene Person, sondern eine auf dem Boden des Sees verankerte lebensgroße Übungspuppe. Wie Nils Heinichen von der Pressestelle der Polizei des Rhein-Erft-Kreises sagte, seien auch Beamte vor Ort gewesen. Da es aktuell keine Hinweise auf eine Straftat gebe, werde auch nicht ermittelt.