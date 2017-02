Autokorso in Köln

In mehreren deutschen Staedten, wie hier in Koeln, fanden am Dienstag Autokorsos für den in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yuecel statt.

28.02.2017 Köln. In mehreren deutschen Städten haben Hunderte Menschen am Abend gegen die Haft des „Welt“-Korrespondenten Deniz Yücel protestiert. In Köln beteiligten sich mehr als 50 Fahrzeuge an einem Autokorso.

Mit einem Autokorso haben in Köln am frühen Dienstagabend Dutzende Menschen gegen die Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel in der Türkei protestiert. An der Aktion in der Innenstadt beteiligten sich nach Polizeiangaben mehr als 50 Fahrzeuge. Die Protestaktion fand zeitgleich in weiteren Städten statt, darunter Berlin und Hamburg.

Zu dem Autokorso im gesamten Bundesgebiet hatte die Initiative "#FreeDeniz" aufgerufen, die bereits mehrere solcher Aktionen organisiert hatte. Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) rief zur Teilnahme auf. Der DJV-Vorsitzende Frank Überall beteiligte sich an der Aktion in Köln, wie er auf Twitter mitteilte.

Ein Haftrichter in Istanbul hatte am Montag entschieden, dass der 43-jährige Yücel nach knapp zwei Wochen im Polizeigewahrsam in Untersuchungshaft muss. Der Korrespondent der Tageszeitung „Die Welt“ besitzt die türkische und deutsche Staatsbürgerschaft. Laut Polizei wird gegen ihn wegen „Propaganda für eine terroristische Vereinigung“ und „Aufwiegelung der Bevölkerung“ ermittelt. Der Korrespondent hatte sich am 14. Februar freiwillig der Polizei gestellt, um Fragen zu seinen Berichten über eine Hacker-Attacke zu beantworten. (epd)