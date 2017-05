Kunst aus Köln

Köln. Der Bonner Künstler setzt die Titanenwurz in Szene. Ergebnis ist das Bilderpaar „Titanum“ und „Aron“.

Von ga, 31.05.2017

Der Künstler HJ Linden hat sich der spektakulären Titanenwurz gewidmet, die wegen ihres spektakulären, bis zu drei Meter hohen Blütenkelchs – und ihres üblen Geruchs – auch aus dem Botanischen Garten in Bonn bekannt ist. Ergebnis ist das Bilderpaar „Titanum“ und „Aron“, die jetzt in seiner Kölner Galerie zu sehen sind.

Der gebürtige Bonner gilt als ein interdisziplinärer Grenzgänger zwischen Kunst und Kommunikation. In den 1970er Jahren nahm er ein Studium an den Kölner Werkschulen und der Kölner Fachhochschule für Fotografie auf, seit den 1990er Jahren arbeitet er mit der digitalen Fotografie und entwickelt eigene Techniken und Methoden, die von verfälschtem Realismus bis zur Abstraktion gehen. Dabei verarbeitet er mehr als 4000 eigene Bildvorlagen aus der Natur, die sich in unterschiedlichen Techniken bis ins Malerische darstellen.

Näheres im Internet unter www.linden-corporate-art-gagallery.eu