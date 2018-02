Tödlicher Zwischenfall am Chlodwigplatz

Köln. Am Freitagabend ist ein 32-Jähriger am Chlodwigplatz in Köln von einer Stadtbahn überrollt und tödlich verletzt worden. Offenbar wurde der Kostümierte zwischen die Waggons gestoßen. Die Polizei hat mittlerweile dem GA bestätigt, dass das Opfer ein LKA-Polizist war.

Von Michael Wrobel und Alf Kaufmann, 10.02.2018

Nach GA-Informationen hatten Beamte bei der Untersuchung der Leiche einen Polizeiausweis gefunden. Der verstorbene Polizist soll demnach zuletzt in Düsseldorf gearbeitet haben, war aber zuvor auch in der Domstadt im Dienst, wo er auch wohnte. Am Freitagabend hatte der Beamte des Landeskriminalamtes dienstfrei und war mit Freuden in Köln Karneval feiern.

Wie die Polizei am Samstagmittag mitteilte, wurden nach dem Unglück Videoaufnahmen einer Überwachungskamera an der Haltestelle Chlodwigplatz ausgewertet. Dabei sei festgestellt worden, dass der 32-Jährige offenbar zwischen die Straßenbahn-Waggons gestoßen wurde. Demnach soll der bisher nicht identifizierte Schubser nach der Tat in der Menschenmenge untertaucht sein.

Der Polizeibeamte wurde vom Bahnsteig aus mitgeschleift und blieb im Schotterbett der Gleise liegen. Der Fahrer bemerkte den Vorfall nicht und setzte seine Fahrt fort. Laut Polizei war der 32-Jährige auf der Stelle tot.

Zahlreiche Personen, die ebenfalls an der Haltstelle auf die Bahn gewartet hatten, wurden Augenzeugen des schrecklichen Vorfalls. Sie wurden von Feuerwehr und Rettungsdienst betreut. Zwei 31 und 32 Jahre alte Begleiter des Getöteten wurden zur psychologischen Betreuung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei ereignete sich der tödliche Zwischenfall gegen 23.50 Uhr. Der Bereich um die Unglücksstelle wurde weiträumig abgesperrt, damit Ermittler noch in der Nacht den Bereich nach Spuren untersuchen konnten. Ermittler der eingesetzten Mordkommission werten derzeit zahlreiche Videoaufnahmen zur Klärung des genauen Hergangs und zur Identifizierung des Tatverdächtigen aus.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter 0221/229-0 oder per Mail (poststelle.koeln@polizei.nrw.de) zu melden.