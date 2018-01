Vier Verletzte

29.01.2018 Mönchengladbach. Ein im Einsatz befindlicher Polizist ist auf der Autobahn 61 bei Mönchengladbach auf ein Stauende aufgefahren. Vier Menschen sind bei dem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag verletzt worden, einer davon nach Polizeiangaben von Montag schwer.

Der 33-jährige Beamte aus Hessen, der in einem zivilen Fahrzeug eines Mobilen Einsatzkommandos unterwegs war, hatte ersten Erkenntnissen zufolge den Stau offensichtlich zu spät erkannt. Er versuchte auszuweichen und stieß mit drei Autos am Stauende zusammen. In einem der Autos wurde ein Beifahrer eingeklemmt, der von der Feuerwehr befreit werden musste. Die anderen drei Verletzten konnten die Autos nach Polizeiangaben selbst verlassen. Sie kamen in Krankenhäuser in Mönchengladbach. Der Sachschaden betrug ungefähr 50.000 Euro.

Zum Unfallzeitpunkt waren in Richtung Venlo Grünschnittarbeiten durchgeführt worden. Die Fahrbahn war nach Polizeiangaben nur einspurig befahrbar und es hatte sich dadurch ein Stau gebildet. (dpa)