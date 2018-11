Schuss löst sich aus Dienstwaffe

Das Polizeipräsidium in Bonn.

Bonn. Am späten Montagnachmittag hat sich im Kellertrakt des Polizeipräsidiums Bonn ein schwerer Unfall ereignet. Bei einem Einsatztraining auf dem Schießstand löste sich ein Schuss aus der Dienstwaffe und traf einen Beamten am Hals. Er wurde lebensgefährlich verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.11.2018

Auf dem Schießstand des Bonner Polizeipräsidiums ist es am am späten Montagnachmittag gegen 17 Uhr zu einem Unglück gekommen. Laut Angabe der Polizei befanden sich mehrere Polizisten im Kellertrakt des Präsidiums auf dem Schießstand aufgrund einer Einsatzübung, als sich plötzlich aus einer Waffe ein Schuss löste. Der Schuss traf einen Beamten am Hals und verletzte ihn zunächst lebensgefährlich.

Die Polizei Köln ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Der Polizist wurde in der Uniklinik notoperiert und ist derzeit stabil.