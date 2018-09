Vorfall in Köln

Ein Polizeihund hat einen Einbrecher in Köln gebissen.

Köln. Ein 17-jähriger Einbrecher hat in der Nacht auf Dienstag in Köln auf einen Polizeihund eingetreten und prompt die Quittung dafür erhalten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.09.2018

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Passant gegen 3.20 Uhr eine Streifenwagenbesatzung am Ehrenfeldgürtel angesprochen: Soeben seien zwei Männer gewaltsam in eine Kneipe an der Subbelrather Straße Ecke Lukasstraße eingedrungen.

Vor Ort stellten die Polizisten ein eingeschlagenes Fenster sowie Taschenlampenschein in der Gaststätte fest. Während der Umstellung des Gebäudes mit Verstärkung, darunter einem Diensthundführer, kletterte der 24-Jährige aus einem Fenster heraus.

Der bereits einschlägig vorbestrafte Mann wurde festgenommen und mit Fesseln fixiert. Im Gebäude fanden sich mehrere durchwühlte Kellnergeldbörsen und ein Messer.

Die Festnahme des 17-jährigen Komplizen gestaltete sich aufwendiger. Der Jugendliche hatte sich in einem Müllcontainer versteckt. Dorthin zog der eingesetzte Diensthund jedoch gezielt die fahndenden Beamten.

Als der Einbrecher wechselweise nach dem Hund trat und schlug, reagierte dieser entsprechend: Der Festgenommene trug Bisswunden an Armen und Beinen davon. Eine Rettungswagenbesatzung fuhr den Jugendlichen in ein Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung wurde er dann im Streifenwagen ins Polizeipräsidium gefahren.