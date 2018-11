Untersuchung in Köln

Köln. Ein herrenloser Koffer hat am Montagnachmittag in der Kölner Innenstadt zu einem umfangreichen Polizeieinsatz geführt. Hinzugerufene Spezialisten des Landeskriminalamtes untersuchten den Koffer.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.11.2018

Gegen 16.30 Uhr erhielt die Polizei Köln laut einer Pressemitteilung die Information über das in einer Stadtbahn der Linie 1 aufgefundene verdächtige Behältnis. Polizisten räumten das Schienenfahrzeug an der Haltestelle Moltkestraße und sperrten die Aachener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt.

Hinzugerufene Spezialisten des Landeskriminalamtes untersuchten wenig später den Koffer. Schnell war klar, dass von dem Behältnis keine Gefahr ausging. Die eingesetzten Polizisten hoben gegen 18.30 Uhr alle Sperrungen auf und gaben die Straße wieder für den Verkehr frei.