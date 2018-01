Fahndungsbilder veröffentlicht

Köln. Nach einer Gewalttat am Kölner Hauptbahnhof im September sucht die Bundespolizei nun mit Fahndungsbildern nach den zwei Tätverdächtigen. Wer kennt diese Männer?

Von general-anzeiger-bonn.de, 04.01.2018

Zwei Männer verletzten am 24. September 2017 gegen 00.15 Uhr einen Jugendlichen schwer. Einer der Täter schlug den jungen Mann am Kölner Hauptbahnhof zunächst mit einer Glasflasche nieder. Der andere Täter trat auf den Jugendlichen ein, der am Boden lag.

Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung und veröffentlicht dafür Fahndungsbilder der Tatverdächtigen. Wer kennt diese beiden Männer?

Fahndungsbilder Foto: Bundespolizei Sankt Augustin Fahndungsbilder zur Gewalttat am Kölner Hauptbahnhof

Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter 0800/6888000 entgegen.