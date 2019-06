Gesuchter Mann mit Downsyndrom

Köln. Die Kölner Polizei sucht mit Bildern nach dem als vermisst gemeldeten Volker B. aus Köln-Porz. Üblicherweise wird der Mann mit Downsyndrom betreut und kann sich zeitlich und örtlich nur schwer orientieren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.06.2019

Seit Dienstagmorgen um 4.30 Uhr wird der 49-jährige Volker B. aus Köln-Porz vermisst. Alle bisherigen, umfangreichen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen der Polizei Köln nach dem Vermissten haben nicht zu seiner Auffindung geführt.

In enger Abstimmung mit der Betreuerin des 49-Jährigen wendet sich die Polizei nun mit Fotos des Gesuchten an die Öffentlichkeit. Der Vermisste ist aufgrund des Downsyndroms zeitlich und örtlich desorientiert. Er hat seine Unterkunft in unbekannte Richtung verlassen, wie die Polizei berichtet. Auf persönliche Ansprache reagiert der Kölner stets freundlich.

Der Vermisste ist 1,65 Meter groß und schlank. Er hat schütteres hellbraunes Haar. Über seine Bekleidung ist derzeit laut Polizei nichts bekannt. Der 49-Jährige fährt leidenschaftlich gerne mit der Bahn, steige "in jeden Zug" ein und sei so in der Vergangenheit unter anderem nach Holland und Belgien gereist.

Polizei sucht 49-jährigen Volker B. Foto: Polizei Köln Die Polizei sucht den 49-jährigen Volker B. aus Köln-Porz.

Beim Antreffen wird dringend gebeten, die Polizei über Telefonnummer 0221 229-0 oder per Notruf 110 zu informieren.