Liebhaberstück aus Köln

Köln. Mit einem Foto fahndet die Polizei Köln nach einem gestohlenen Porsche 911 SC 3.0. Das Liebhaberstück aus dem Baujahr 1977 im Wert von circa 100.000 Euro wurde am Wochenende in Köln entwendet.

Von general-anzeiger-bonn.de, 08.01.2019

Nach ersten Ermittlungen stand der weiße Oldtimer in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Reiherstraße im Kölner Stadtteil Rondorf. Dort war er unter einer Plane in einer abgeschlossenen Box abgestellt und wurde am Samstag um 16 Uhr zum letzten Mal gesehen. Die Mieterin des Nachbarstellplatzes stellte erst am Dienstag fest, dass die Box aufgebrochen und das Fahrzeug offensichtlich gestohlen worden war.

Unklar ist nach derzeitigem Erkenntnisstand, wie sich die Täter Zugang zur Tiefgarage verschafften. Die ungehinderte Flucht mit dem Oldtimer gelang ihnen laut den Ermittlern offenbar durch eine Manipulation an der Steuerung des Rolltors.

Die Kriminalpolizei Köln fragt: Wer kann Angaben zum derzeitigen Verbleib des abgebildeten Fahrzeugs machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 74 unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.