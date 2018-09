Bilder aus Überwachungskamera

Der Angriff ereignete sich am Donnerstagnachmittag an der Haltestelle "Venloer Straße/Gürtel".

Köln. Nachdem ein 42-jähriger Mann am 28. Juni in Köln-Ehrenfeld von einem Unbekannten ins U-Bahn-Gleisbett gestoßen und verletzt wurde, sucht die Polizei nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Täter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.09.2018

Mit Bildern aus Überwachungskameras der Kölner Verkehrsbetriebe fahndet die Kripo Köln nach einem Gewalttäter. Dem Unbekannten wird zur Last gelegt, am Donnerstag, 28. Juni, einen auf dem U-Bahnsteig Venloer Straße/Gürtel wartenden Fahrgast gezielt in das Gleisbett gestoßen zu haben.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sich der etwa 1,85 bis 1,90 Meter große und schlanke Täter gegen 16 Uhr mit einer Frau gestritten. Anschließend soll der Täter bereits erfolglos versucht haben, einen anderen Passanten durch Anrempeln zum Gleis zu schubsen.

Foto: Polizei Wer kennt diesen Mann?

Kurz darauf stieß der mit weißem T-Shirt, dunkler, knielanger Hose und weißer Basecap bekleidete Mann den Kölner auf die Gleise. Zufällig fuhr in diesem Moment keine Bahn in die Station ein.

Ein 21-jähriger Zeuge zog das Opfer, das Sturzverletzungen erlitten hatte, wieder auf den Bahnsteig. Der Angreifer, der über die Treppe nach oben flüchtete, hatte kurze, dunkelblonde Haare und einen Bart. Er hatte zum Tatzeitpunkt eine Umhängetasche dabei.

Das wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Unbekannten ermittelnde Kriminalkommissariat 53 bittet Zeugen dringend um Angaben zu Identität und Aufenthaltsort des abgebildeten Täters. Hinweise werden erbeten unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.