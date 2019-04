44-Jähriger wird vermisst

KÖLN. Frank S. wird seit dem 27. März vermisst. Die Polizei sucht nun öffentlich mit einem Foto nach dem 44-Jährigen und bittet um Hinweise. Der Aufenthaltsort von S. ist unklar.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.04.2019

"Wo ist Frank S.?", fragt die Polizei und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der 44-Jährige wird seit dem 27. März vermisst. Seinen Lebensmittelpunkt hatte er laut Polizei bis dato in Köln-Nippes, wo er im Bereich Neusser Straße und Scharnhornstraße wohnt. Dortige Suchen nach S. verliefen bisher jedoch ergebnislos.

Über den Vermissten ist bekannt, dass er regelmäßig mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. Womöglich, so die Polizei, hielt sich S. am Tag nach seinem Verschwinden in Köln-Kalk auf.

Um Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten zu erhalten, hat die Polizei nun ein Foto von S. veröffentlicht, das dessen Angehörigen zur Verfügung stellten. Der Vermisste ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat dunkelblonde, kurze Haare. Er trägt einen Dreitagebart und hat auf dem rechten Oberarm einen "Sensenmann" tätowiert.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden.