Mehrere Brände in der Nacht zu Freitag

KÖLN. Eine brennende Mülltonne, ein brennendes Motorrad, ein brennender Lkw sowie zwei brennende Autos mussten Feuerwehr und Polizei in der Nacht in Deutz und Mülheim löschen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.08.2018

Mehrere Brände in den Stadtteilen Deutz und Mülheim hielten in der Nacht zu Freitag die Kölner Feuerwehr und Polizei in Atem. Laut Mitteilung der Polizei ging gegen 3 Uhr ein Notruf ein, dass auf dem Rheinparkweg eine Mülltonne brennt. Die alarmierten Polizisten löschten den Brand mit einem Feuerlöscher.

Nur wenig später, gegen 4.20 Uhr, musste die Feuerwehr zu einem Brand in in die Hafenstraße ausrücken. Dort hatten die Flammen eines brennenden Motorrades auf einen Lkw übergegriffen. Kurz darauf mussten zwei Wehrleute zudem zwei brennende Autos in der Schleiermacherstraße löschen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und vermutet einen Zusammenhang zwischen den Bränden.

Bislang liegen der Polizei keine Hinweise auf die möglichen Täter vor. Zeugen werden um Hinweise unter der Rufnummer 0221/2290 oder per Mail an poststelle@polizei.nrw.de gebeten.