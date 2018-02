Aus Klinik in Andernach entwichen

Andernach. Das Polizeipräsidium Koblenz sucht aktuell nach einem bereits am Donnerstag in Andernach entwichenen Straftäter.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.02.2018

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war Sergej Bekker am Donnerstag aus der Rhein-Mosel-Fachklinik in Andernach geflohen. Er wird seither dringend gesucht.

Wer Angaben zu seinem jetzigen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich direkt an die Polizei unter der Telefonnummer 0261 103 0 zu wenden.