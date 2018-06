30-Jähriger mit Schusswaffe bedroht

Köln. Die Polizei in Köln sucht nach zwei Männern, die einen 30-jährigen Kölner mit einer Schusswaffe bedroht haben. Dabei sollen auch Schüsse abgegeben worden sein.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.06.2018

Die Polizei in Köln sucht mit Phantombildern nach zwei Männern, die einen 30-jährigen Kölner bedroht und Schüsse mit einer Gaspistole abgegeben haben sollen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 14. April vor dem "Bauhaus" in Köln-Eil. Demnach hatte der 30-Jährige gegen 15.45 Uhr nach eigenen Angaben den beiden Unbekannten an der Frankfurter Straße versehentlich die Vorfahrt genommen.

Das Duo soll dem Kölner daraufhin bis zu einem Parkplatz an der Theodor-Heuss-Straße gefolgt sein und ihn anschließend mit den Worten bedroht haben: "Beim nächsten Mal knallen wir dich ab!" Anschließend sollen die Schüsse gefallen sein, die Tatwaffe sei dabei auf den Boden gerichtet gewesen. Die mutmaßlichen Täter fuhren danach in Richtung Humboldtstraße weiter.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Kräftige Statur, der Schütze trug einen Dreitagebart und ein schwarzes T-Shirt, sein Begleiter war mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Beide Männer sind dunkelhaarig und etwa 1,70 Meter groß.