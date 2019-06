Unterwegs am Appellhofplatz

Köln. Splitterfasernackt und augenscheinlich etwas verwirrt ist ein 37-Jähriger in der Nacht zu Sonntag am Appellhofplatz in der Kölner Innenstadt unterwegs gewesen - und hat damit die Polizei auf den Plan gerufen.

Von Michael Wrobel, 02.06.2019

"Da läuft ein Mann splitterfasernackt zwischen geparkten Autos umher." Der Notruf, der in der Nacht zu Sonntag gegen ein Uhr bei der Kölner Polizei einging, klang zunächst etwas kurios. Also schickte die Leitstelle einen Streifenwagen zum beschriebenen Ort. Und tatsächlich: Die Polizisten entdeckten am Appellhofplatz einen völlig unbekleideten Mann und sprachen ihn an.

Vor Ort fanden die Beamten einen 37-Jährigen. Der Mann machte nach Angaben der Polizei einen extrem schläfrigen Eindruck und konnte ihre Fragen zur Situation erst nach einiger Verzögerung beantworten. Schließlich präsentierte der Mann den verdutzten Beamten eine Begründung für den nächtlichen Nacktspaziergang: "Ich schlafwandele gelegentlich. So wohl auch heute", so der Mann. "Als ich gerade wach geworden bin, habe ich gemerkt, dass ich ohne Bekleidung und ohne Schlüssel das Haus verlassen habe."

Da der Schlafwandler natürlich auch keine Papiere bei sich hatte, brachten die Polizisten ihn nach Hause. Dort öffneten sie seine zuvor ins Schloss gefallene Wohnungstür, ließen sich seinen Ausweis zeigen und verabschiedeten sich von dem glücklichen "Nachtschwärmer".