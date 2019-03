Bremsen nahezu wirkungslos

KÖLN. Die Kölner Polizei hat am Dienstag auf der Aachener Straße einen maroden Autotransporter gestoppt. Das Fahrzeug wies lebensgefährliche Mängel auf.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.03.2019

Einen verkehrsunsicheren Autotransporter hat die Kölner Polizei am Dienstag aus dem Verkehr gezogen und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Wie die Beamten mitteilen, war der 35-Jährige mit seiner Zugmaschine samt vollbeladenem Anhänger und „nahezu ohne effektive Bremsen“ auf der Aachener Straße unterwegs. Aufgefallen war das Fahrzeug einem anderen Lkw-Fahrer, der den Transporter für überladen hielt und der Polizei meldete.

Die stoppte den maroden Transporter, der sieben Fahrzeuge geladen hatte, an der Kreuzung zur Bonnstraße. Weder am Gewicht, noch an der Ladung hatten die Polizisten etwas auszusetzen – vielmehr erweckte ein auffällig lautes Zischen im Bereich des Führerhauses das Interesse der Beamten. Ein Sachverständiger stellte kurz darauf fest, dass das Geräusch gravierende Ursachen hatte: Gemeinsam mit Fachleuten des Verkehrsdienstes fand er heraus, dass die Druckluftleitung zwischen Zugmaschine und Anhänger offensichtlich abgeklemmt worden war. Zudem fehlte an der hinteren Achse ein kompletter Bremszylinder.

„De facto konnte der Fahrer das tonnenschwere Gespann ausschließlich noch durch die Bremsanlage der Zugmaschine zum Stehen bringen“, so die Polizei. Vor dieser enormen Gefahr traten fehlende Radbolzen am Anhänger in den Hintergrund der Ermittlungen.