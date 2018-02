Mit 140 Stundenkilometern unterwegs

Am Donnerstagabend haben sich zwei junge Erwachsene in Köln ein "Kräftemessen" geliefert.

Köln. Am Donnerstagabend haben sich zwei junge Erwachsene in Köln ein illegales Kräftemessen in ihren Autos geliefert. Nun müssen sie sich in einem Strafverfahren wegen eines illegalen Autorennens verantworten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.02.2018

Laut der Polizei kam es am Donnerstagabend zu einem illegalen Kräftemessen zwischen zwei Gruppen in Köln-Marienburg. Eine 20-jährige BMW-Fahrerin und ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer lieferten sich ein illegales Straßenrennen mit bis zu 140 Stundenkilometern.

Gegen 22.30 Uhr wurde zivilen Beamte der Polizei auf die beiden Fahrzeuge aufmerksam. Der weiße Mercedes AMG C 63 S fiel ihnen nach eigenen Angaben auf dem Hohenzollernring in Höhe der Aachener Straße auf. Der Fahrer lies mehrfach den Motor aufheulen und gab an jeder Ampel Vollgas. Ersten Vermutungen zufolge, wollte er seine 17 und 19 Jahre alten Mitfahrer beeindrucken.

Die Fahrerin eines orangefarbenen 1er BMWs fühlte sich offenbar herausgefordert. In Höhe der Zülpicher Straße beschleunigte sie stark und setzte sich hinter den Mercedes. Per Handzeichen forderte der 18-Jährige sie auf, ihm mit ihren 20 und 22 Jahre alten Beifahrerinnen zu folgen.

Die beiden Wagen fuhren zur Bonner Straße, wo der BMW den Mercedes in Höhe der Shell-Tankstelle über die Spur der Gegenrichtung überholte und kurz vor dem Kreisverkehr und dem Mercedes wieder einscherte.

Die beiden Autos fuhrenüber die gesamte Bonner Straße in Richtung der Autobahn und überholten sich permanent, bis die Polizei sie schließlich aus dem Verkehr zog.

Die Wagen und Führerscheine wurden sicher gestellt. Gegen die Fahrer wird nun wegen verbotenen Autorennens ermittelt.