Beteiligte zünden Bengalos

Köln-Buchheim. Teilnehmer einer Hochzeitsgesellschaft haben am Sonntagnachmittag in Köln Bengalos gezündet und den Verkehr behindert. Die Polizei hatte bereits zuvor eine Autoansammlung in Deutz gestoppt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.06.2019

Passanten alarmierten am Sonntagnachmittag die Polizei, nachdem Teilnehmer eines türkischen Hochzeitskorsos auf der Straße Bengalos gezündet hatten. Sechs bis sieben Autos, berichtet die Kölner Polizei auf Nachfrage des GA, seien auf der Frankfurter Straße in Köln-Buchheim negativ aufgefallen. Fünf der Pkw stoppte die Polizei daraufhin.

Die Beamten stellten Anzeigen gegen "Unbekannt" wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zudem verdeckte die türkische Nationalflagge das Kennzeichen eines Autos, weshalb die Polizei diese Ordnungswidrigkeit (Unkenntlichmachen eines Kennzeichens) ahndete.

Der Einsatz in Buchheim war am Sonntag nicht der erste dieser Art. Zuvor gab es einen Vorfall mit mit einem Hochzeitskorso, den die Polizei in der Nähe des Messekreisels in Köln-Deutz stoppte. Die Beteiligten hielten am Sonntag mitten auf der Kölner Zoobrücke an, um für Fotos zu posieren. Dort konfiszierten die Beamten sechs Führerscheine und ein Handy, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte.

Außerdem hatte es bereits am Freitagabend nach einer Hochzeit Ärger auf der Autobahn 45 am Westhofener Kreuz nahe Schwerte gegeben. Dort blockierte eine Kolonne in Richtung Dortmund den Verkehr, bremste bis auf 30 km/h ab und blockierte mit lautem Hupen alle Fahrstreifen.

(Mit Material von dpa)