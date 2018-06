Tiefkühlpizza abgebissen

KÖLN. Bundespolizisten stellten am frühen Mittwochmorgen am Kölner Hauptbahnhof, der in einem Supermarkt in eine Pizza gebissen hatte, ohne sie zu bezahlen. Bei der Kontrolle des Mannes fanden die Beamten zudem Cannabis.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.06.2018

Ein 37 Jahre alter Mann betrat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 2.40 Uhr einen Supermarkt im Kölner Hauptbahnhof, biss ungeniert von einer Pizza aus dem Kühlregal ab und verließ das Geschäft anschließend, ohne zu bezahlen. Zeugen alarmierten daraufhin die Bundespolizei.

Als die Beamten den Mann nach seinem Ausweis fragten, verhielt er sich laut Polizeimitteilung so unkooperativ, dass sie den Düsseldorfer mit auf die Wache nahmen. Schlecht für den Dieb, da die Bundespolizisten bei der Durchsuchung nach Ausweisdokumenten eine geringfügige Menge Cannabis auffanden. Die Drogen wurden beschlagnahmt.

Den Mann erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und Diebstahls geringwertiger Sachen. Er wurde nach der Kontrolle wieder entlassen.