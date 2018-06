Gefälschte Papiere

Köln. Bundespolizisten haben am Flughafen Köln/Bonn zwölf Personen kontrolliert und an der Einreise gehindert. Sie waren mit gefälschten Papieren unterwegs.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.06.2018

Wie die Polizei am Freitag berichtete, haben in den Morgenstunden Beamte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn zwölf Personen kontrolliert, die aus Windhoek/Namibia kommend versuchten, mit gefälschten französischen Pässen nach Deutschland einzureisen.

Alle zwölf Personen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren sind Jesiden aus dem Nordirak, die von Istanbul aus für einen fünfstelligen Betrag pro Person nach Deutschland geschleust wurden.

Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Personen an die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum weitergeleitet.